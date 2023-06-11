Дженсон Баттон поделился впечатлениями от выступления в «24 часах Ле-Мана»
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Чемпион Формулы-1 британец Дженсон Баттон прокомментировал участие в легендарной марафонской гонке «24 часа Ле-Мана», традиционно прошедшей на трассе Сарта во Франции 10-11 июня.
Напомним, Баттон выступил в составе команды NASCAR Garage 56 и финишировал 39-м в абсолютном зачёте.
«Потрясающе. Зрители чествовали всех, кто принял участие в «Ле-Мане», но услышать аплодисменты в адрес нашей машины… Парни, готовившие её, проделали большой путь, потратили немало часов. Какая команда! Взять машину NASCAR и переделать её в машину для гонок на выносливость, это просто невероятно. Эти люди — лучшие в своём деле, и я горжусь, что работаю с ними. Мы не допустили ни одной ошибки», – приводит слова Баттона Eurosport.
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