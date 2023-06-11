Судьбу первого места решила ошибка Рио Хиракавы, однако японцы ещё до старта были очень недовольны судьями.

«Феррари» сенсационно выиграла первый за 59 лет Ле-Ман. Но честна ли эта победа?

Легендарный марафон «24 часа Ле-Мана» в этом году отмечал столетний юбилей — эта гонка впервые состоялась в 1923 году. В последнее время суточные соревнования на кольце «Сарте» потеряли былой блеск: на старт выходило лишь считаное количество машин, а победителя можно было угадать ещё задолго до финиша.

Прошедшая же гонка получилась по-настоящему запоминающейся: «Феррари» прервала гегемонию «Тойоты» и завоевала первую с 1965 года и десятую в своей истории победу в самом престижном марафоне в мире кольцевых гонок.

Перезапуск «24 часов Ле-Мана»

Зачёт гиперкаров появился в Ле-Мане в 2021 году, но «Гликенхаусы» и один морально устаревший «Альпин» ничего не могли противопоставить «Тойоте». Однако в 2023 году произошёл своего рода перезапуск франшизы: новый гиперкар представила «Феррари», подготовили технику в «Порше» и «Кадиллаке», развивают прототип в «Пежо», добавился бедовый «Вэнуолл». 16 экипажей в главном зачёте суточной гонки — такого не было более десяти лет!

Тем не менее, положа руку на сердце, в паддоке особенной борьбы не ожидали: «Тойота» за счёт своего опыта и проверенных наработок оставалась на шаг впереди конкурентов, а ранее победила в Себринге, Портимане и Спа. И у судей, похоже, что-то дрогнуло: за несколько дней до старта организаторы решили довесить на машины японской команды дополнительный балласт. «Лично я вижу здесь проблему. Мы собрались ради спорта, именно он должен быть главным зрелищем», — заявил директор команды Роб Лепен.

По ходу гонки не раз начинался дождь Фото: Clive Rose/Getty Images

Решение судей действительно изменило расклад сил: два экипажа «Феррари» квалифицировались на первый ряд, а «Тойоты» остались позади. На первых кругах японцам удалось контратаковать, однако «Скудерия» закрепилась в лидерах и захватила инициативу — преимущество «Тойоты» не просто сократилось, а вовсе исчезло.

К тому же во время ночной фазы гонки в завал угодил экипаж №7 — Камуи Кобаяси угодил в завал с участием прототипа LMP2 и машины GT. Тем временем с проблемами столкнулась «Феррари» №50 — из-за технических проблем экипаж потерял пять кругов и выпал из борьбы за победу. На заключительном отрезке сражение свелось к дуэли «Феррари» №51 и «Тойота» №8.

Осечка Хирокавы

За два часа до финиша лидеров разделяли 15 секунд, и экипаж «Тойоты» постепенно сокращал отрыв. Однако в какой-то момент Рё Хиракава, действующий победитель «24 часов Ле-Мана», поскользнулся на торможении и влетел в отбойник. Ошибка стоила японцу минуты, внеплановый пит-стоп — ещё одной. Разрыв в борьбе за победу мгновенно достиг почти круга.

Права на видео принадлежат Automobile Club de l'Ouest. Видео можно посмотреть на YouTube-канале FIA WEC.

У «Феррари» появилось уверенное преимущество, оставалось лишь довезти машину до финиша, но на финальном пит-стопе гиперкар заглох. К счастью, Пьер Гуиди удалось завести автомобиль, отрыва от «Тойоты» хватило, а гонщики «Скудерии» благополучно добрались до финиша, преодолев за сутки 342 круга. Для «Феррари» это первая с 1964 года и десятая в истории победа — лишь «Порше» и «Ауди» чаще выигрывали «24 часа Ле-Мана».

Для Джеймса Каладо и Алессандро Пьер Гуиди это уже третья победа в Ле-Мане — в 2019 и 2021 годах они выигрывали эту гонку в зачёте GTE Pro, а теперь выигрывают марафон в абсолютном зачёте. А для Антонио Джовинацци это не просто первый успех на кольце «Сарте» и первая победа в WEC, но и величайший триумф в его автоспортивной карьере.

Заминка на пит-стопе могла стоить «Феррари» победы Фото: Clive Rose/Getty Images

Второе место заняли Себастьен Буэми, Брендон Хартли и Рё Хиракава — уже шестой год подряд гонщики «Тойоты» поднимаются на подиум, но впервые не стоят на самой верхней его ступени. Решающим в борьбе за победу в конце концов стал вылет Хиракавы, однако не покидает ощущение, что дополнительный балласт в конце концов сыграл немалую роль и слишком сильно замедлил сильнейшие на трассе гиперкары. В качестве бронзовых призёров на подиум поднялись Эрл Бамбер, Алекс Линн и Ричард Уэстбрук — в дебютный год программы в гонках на выносливость «Кадиллак» попадает в топ-3, это огромный успех для команды.

Квят и Ломко сошли

Российские пилоты, увы, не смогли добраться до финиша: в ночной фазе гонки Даниил Квят и Решад де Герус, который выступал в одном экипаже с Владиславом Ломко и Симоном Пажно, с разницей около часа разбили машины в секции «Порше». Обе машины оказались разбиты настолько, что продолжать заезд было уже невозможно. Обидный сход для обоих — и у того, и у другого оставались шансы на победу в LMP2.

Сильнейшими же в этой категории стали Якуб Смиховски, Альберт Коста и Фабио Шерер из Inter Europol Competition, а вторым второй год подряд к финишу приходит экипаж Роберта Кубицы из Team WRT. Это был третий старт Кубицы в Ле-Мане — и наверняка не последний.

В категории GT красивую победу завоевал единственный вышедший на старт Chevrolet Corvette C8.R — Никки Кэтсбург, Бен Китинг и Николас Варроне из заводской команды на две минуты опередили Aston Martin команды ORT by TF и на три — Porsche 911 RSR-19 от GR Racing.

Сток-кар NASCAR в гонке «24 часа Ле-Мана» Фото: Clive Rose/Getty Images

Отметим также сток-кар NASCAR Chevrolet Camaro ZL1, который ехал вне зачёта, но быстрее автомобилей GT, однако на дистанции столкнулся с техническими проблемами. Механики починили машину и вернули её на трассу — под клетчатым флагом Дженсон Баттон, Джимми Джонсон и Майк Роккенфеллер завершили свой 285-й круг. Он даже с учётом поломки позволил бы классифицироваться в топ-10 класса GT.

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Следующие «24 часа Ле-Мана» пройдут 15–16 июня 2024 года, а чемпионат мира WEC продолжится через месяц — 9 июля, когда в Италии состоится гонка «6 часов Монцы». И нет сомнений, что весь этот месяц в паддоке будут обсуждать балласт «Тойоты» и правила баланса производительности.