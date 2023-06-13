«Уильямс» представил две ливреи на выбор, в одной из которых выступит на трёх ГП сезона

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» предложила своим болельщикам выбрать окончательный вариант ливреи, в которой команда выступит на трёх Гран-при нынешнего сезона: в Сингапуре, Японии и Катаре. Фанаты могут выбрать из двух вариантов, которые прошли в финальное голосование. Изначально было четыре варианта раскраски. Проголосовать можно на официальном сайте гоночного коллектива. Оставить голос можно до 23 июня.

Фото: https://twitter.com/WilliamsRacing

В настоящий момент «Уильямс» занимает десятое место в Кубке конструкторов, имея в активе одно очко. Лидером является австрийский гоночный коллектив «Ред Булл», в активе которого 287 баллов. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (152 очка). Топ-3 замыкает «Астон Мартин» (134 балла).

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