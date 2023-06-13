«Уильямс» представил две ливреи на выбор, в одной из которых выступит на трёх ГП сезона

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» предложила своим болельщикам выбрать окончательный вариант ливреи, в которой команда выступит на трёх Гран-при нынешнего сезона: в Сингапуре, Японии и Катаре. Фанаты могут выбрать из двух вариантов, которые прошли в финальное голосование. Изначально было четыре варианта раскраски. Проголосовать можно на официальном сайте гоночного коллектива. Оставить голос можно до 23 июня.
Фото: https://twitter.com/WilliamsRacing
В настоящий момент «Уильямс» занимает десятое место в Кубке конструкторов, имея в активе одно очко. Лидером является австрийский гоночный коллектив «Ред Булл», в активе которого 287 баллов. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (152 очка). Топ-3 замыкает «Астон Мартин» (134 балла).
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
- 13 июня 2023
-
11:58
-
11:29
-
11:05
-
10:18
-
00:38
- 12 июня 2023
-
23:45
-
23:03
-
22:05
-
21:50
-
21:20
-
20:36
-
19:25
-
19:07
-
19:03
-
18:05
-
17:43
-
16:37
-
16:32
-
15:11
-
14:10
-
13:32
-
13:26
-
12:52
-
12:34
-
12:05
-
11:03
-
10:27
-
09:42
-
02:18
-
00:52
- 11 июня 2023
-
23:34
-
22:32
-
22:31
-
21:11
-
20:56