Перес: знаю, что должен сделать, чтобы вернуться в лучшую форму

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о настрое на Гран-при Канады и заявил, что знает, как вернуться на пик формы.

«С нетерпением жду возможности вернуться за руль в эти выходные. После Гран-при Испании я был в Милтон-Кинсе, мы проделали хорошую работу и провели несколько конструктивных бесед. Знаю, что должен сделать, чтобы вернуться в свою лучшую форму, и команда знает, как нужно настроить машину, чтобы я показывал наилучшие результаты. Переживая такие моменты, очень важно работать в команде, мы будем друг друга поддерживать, чтобы добиться победы в Канаде. У меня фантастическая машина. Всегда волнительно садиться за руль, и я должен быть максимально стабильным, чтобы хорошо провести уикенд», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

Гран-при Канады пройдёт с 16 по 18 июня.