Перес: знаю, что должен сделать, чтобы вернуться в лучшую форму

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о настрое на Гран-при Канады и заявил, что знает, как вернуться на пик формы.
«С нетерпением жду возможности вернуться за руль в эти выходные. После Гран-при Испании я был в Милтон-Кинсе, мы проделали хорошую работу и провели несколько конструктивных бесед. Знаю, что должен сделать, чтобы вернуться в свою лучшую форму, и команда знает, как нужно настроить машину, чтобы я показывал наилучшие результаты. Переживая такие моменты, очень важно работать в команде, мы будем друг друга поддерживать, чтобы добиться победы в Канаде. У меня фантастическая машина. Всегда волнительно садиться за руль, и я должен быть максимально стабильным, чтобы хорошо провести уикенд», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».
Гран-при Канады пройдёт с 16 по 18 июня.
- 13 июня 2023
-
19:54
-
19:19
-
18:56
-
17:55
-
16:17
-
15:10
-
13:26
-
13:20
-
12:44
-
12:33
-
11:58
-
11:29
-
11:05
-
10:18
-
00:38
- 12 июня 2023
-
23:45
-
23:03
-
22:05
-
21:50
-
21:20
-
20:36
-
19:25
-
19:07
-
19:03
-
18:05
-
17:43
-
16:37
-
16:32
-
15:11
-
14:10
-
13:32
-
13:26
-
12:52
-
12:34
-
12:05