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«Форд» создаст заводскую команду и будет строить прототип для «Дакара»

«Форд» создаст заводскую команду и будет строить прототип для «Дакара»
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Американская компания «Форд» анонсировала создание заводской команды и сотрудничество с давними партнёрами M-Sport и Neil Woolridge Motorsport (NWM) с целью участия в престижном ралли-марафоне «Дакар» в классе T1.

В «Форде» намерены выступить на «Дакаре» в 2024 году и для этого надеются подготовить модифицированную версию Ranger четвёртого поколения. А уже в 2025 году в американской компании за счёт полученного годом ранее опыта рассчитывают побороться за победу. Для 2025 года «Форд» планирует создать авто на более новой платформе – Ranger Raptor.

Ранее Марк Рашбрук, являющийся главой спортивного отделения Ford Performance Motorsports, высказался о сотрудничестве с командой Формулы-1 «Ред Булл».

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