Чагин объяснил выбор экипажей «КАМАЗ-мастер» на ралли «Шёлковый путь»

Глава команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал, как проходил выбор экипажей на ралли «Шёлковый путь».

«Пилоты заранее не знали о решении. Оно принимается накануне гонки, исходя из финансовых возможностей и возможностей по поставке комплектующих для техники. В итоге у нас поедут пять экипажей. Из них три заводских во главе с пилотами Дмитрием Сотниковым, Эдуардом Николаевым и Андреем Каргиновым. Четвёртый этап Сергея Куприянова — это наш давний проект с «Газпромом» с использованием газодизельного грузовика.

Наконец, пятый — это интернациональный российско-китайский экипаж. Такая практика уже была в 2016 году, тогда экипаж прекрасно себя показал, и теперь мы возобновляем участие подобного экипажа», — передаёт слова Чагина корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.