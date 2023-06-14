Глава Формулы-1 ответил, нужно ли менять регламент из-за доминирования «Ред Булл»
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Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали ответил на вопрос, нужно ли изменить регламент серии из-за превосходства австрийской команды «Ред Булл» над конкурентами.
«Нужно ли менять правила? Это неправильно, нас нельзя рассматривать как спорт, которым манипулируют. Это нечестно. Я вообще не задумывался о таком решении.
В то время как разрыв между командами крайне мал, одна из них, «Ред Булл», проделала невероятную работу. Здесь реализуется принцип меритократии, и мы должны считаться с той колоссальной работой, которую проделали люди. Правда, разрыв кажется большим, но нужно оставаться осторожными, потому что мы знаем, как всё быстро может измениться», – сказал Доменикали в подкасте Beyond the Grid.
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