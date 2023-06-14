Вассёр ответил, надеется ли «Феррари» выиграть Гран-при в 2023 году

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о перспективах команды на победу в нынешнем сезоне. Напомним, итальянский коллектив не побеждал с июля 2022 года, когда Шарль Леклер финишировал первым на Гран-при Австралии.

«Мы всегда в состоянии бороться за поул-позицию и место в первом ряду. Постоянство приобретается гораздо легче, чем потенциал. Как только мы справимся с проблемой, с которой имеем дело сегодня, то, стартуя с первого ряда, мы сможем бороться за победу.

Мы знаем, в чём нам нужно прибавить, и сосредоточены на этом. Обновления будут происходить, и решения будут приниматься, и, очевидно, мы рассчитываем на победу», – приводит слова Вассёра издание RacingNews365.

Ранее известный итальянский журналист Лео Туррини раскритиковал «Феррари» за выступление в Испании.