Российский гонщик высказался о том, как пилот выиграл «24 часа Ле-Мана» со сломанной ногой

Российский гонщик чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) Владислав Ломко высказался о травме швейцарца Фабио Шерера на «24 часах Ле-Мана». Напомним, Шерер получил перелом ноги на старте марафона, однако это не помешало ему одержать победу в классе LMP2.

«С ним я не общался, лично не знаком. Но он молодец, сделал свою работу, несмотря на сложность. У меня бы не было выбора, я бы тоже смог. Но точно не хочется так ехать с самого старта гонки. У меня был в карьере момент, когда я ездил с трещиной в руке. Неприятные ощущения.

Судя по видео, он хромал на левую ногу. Если он этой ногой тормозил, то это вообще нехорошо. Но он большой молодец», – сказал Владислав Ломко в эфире подкаста Be on Edge.