В «Мерседесе» объяснили, почему стали быстрейшими в пятницу

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался о результатах команды в пятничных тренировках Гран-при Канады.

«После простоя в первой практике мы решили начать нашу программу во второй тренировке с работы с высоким расходом топлива, прежде чем перейти к работе на низком расходе. Это было сделано для того, чтобы мы закончили свои длинные заезды до ожидаемого дождя. Мы были исключением в этом плане, и поэтому мы выиграли от изменений трассы больше остальных. Это была основная причина, по которой мы финишировали первыми.

В целом и машина, и шины были в хорошем состоянии во время сессии. Есть области, в которых надо становиться лучше, на этом мы сосредоточимся в ближайшее время. Хотим понять, можем ли улучшить езду на этой трассе, так как это поможет развивать большую скорость в шиканах», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».