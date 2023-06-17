В «Мерседесе» объяснили, почему стали быстрейшими в пятницу

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался о результатах команды в пятничных тренировках Гран-при Канады.
«После простоя в первой практике мы решили начать нашу программу во второй тренировке с работы с высоким расходом топлива, прежде чем перейти к работе на низком расходе. Это было сделано для того, чтобы мы закончили свои длинные заезды до ожидаемого дождя. Мы были исключением в этом плане, и поэтому мы выиграли от изменений трассы больше остальных. Это была основная причина, по которой мы финишировали первыми.
В целом и машина, и шины были в хорошем состоянии во время сессии. Есть области, в которых надо становиться лучше, на этом мы сосредоточимся в ближайшее время. Хотим понять, можем ли улучшить езду на этой трассе, так как это поможет развивать большую скорость в шиканах», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».
- 17 июня 2023
-
11:47
-
10:56
-
10:52
-
10:13
-
09:26
-
01:51
-
01:44
-
01:40
-
01:32
-
01:29
-
01:01
-
00:40
- 16 июня 2023
-
23:29
-
23:09
-
23:03
-
22:28
-
21:45
-
21:24
-
21:12
-
20:31
-
20:18
-
19:46
-
19:24
-
18:09
-
17:51
-
17:17
-
16:44
-
16:06
-
15:00
-
14:35
-
14:29
-
13:33
-
13:26
-
12:36
-
12:03