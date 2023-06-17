BBC: команды Формулы-1 поддерживают заявку «Бриджстоуна» в борьбе с «Пирелли»

Команды Формулы-1 и гонщики поддерживают заявку компании «Бриджстоун», которая заинтересована в том, чтобы стать основным поставщиком шин для главной гоночной серии, сообщает BBC.

Контракт с нынешним поставщиком «Пирелли» истекает в 2024 году, и в «Бриджстоун» намерены вернуться в Формулу-1. По информации источника, гонщики оказывают сильную поддержку именно компании «Бриджстоун» и считают, что она способна предоставить шины, которые будут соответствовать требованиям в плане их производительности и деградации.

Напомним, именно «Пирелли» в 2011 году заменила «Бриджстоун» и стала основным поставщиком шин для Формулы-1, но в последние годы к компании часто появлялись претензии. В частности, некоторые критики считают, что шины «Пирелли» стали одной из причин незрелищных гонок и предсказуемых стратегий.