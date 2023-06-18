Лэнс Стролл прокомментировал неудачное выступление в квалификации Гран-при Канады

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл поделился впечатлениями от квалификации в рамках Гран-При Канады.

«Сегодня у нас была была тяжёлая квалификационная сессия. Сложные погодные условия означали то, что нам надо было вовремя оказаться на нужных шинах, но у нас не вышло это сделать. Тем не менее, темп «Астон Мартин» был хорош на протяжении всего уик-енда. Я доволен ощущениями от машинами, доволен обновлениями. Завтра будет несколько возможностей для прогресса, учитывая, что несколько машин стартуют не на своих позициях. Так что я с нетерпением жду домашней гонки, чтобы устроить хорошее шоу для болельщиков», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.

В сегодняшней гонке Стролл стартует с 16 позиции.