Лэнс Стролл прокомментировал неудачное выступление в квалификации Гран-при Канады
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл поделился впечатлениями от квалификации в рамках Гран-При Канады.
«Сегодня у нас была была тяжёлая квалификационная сессия. Сложные погодные условия означали то, что нам надо было вовремя оказаться на нужных шинах, но у нас не вышло это сделать. Тем не менее, темп «Астон Мартин» был хорош на протяжении всего уик-енда. Я доволен ощущениями от машинами, доволен обновлениями. Завтра будет несколько возможностей для прогресса, учитывая, что несколько машин стартуют не на своих позициях. Так что я с нетерпением жду домашней гонки, чтобы устроить хорошее шоу для болельщиков», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.
В сегодняшней гонке Стролл стартует с 16 позиции.
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