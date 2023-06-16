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Марко: в «Астон Мартин» результат приносит только Алонсо, он всегда хорош для подиума

Марко: в «Астон Мартин» результат приносит только Алонсо, он всегда хорош для подиума
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на слова владельца «Астон Мартин» Лоуренса Стролла, который заявил, что надеется на двойной подиум на Гран-при Канады, который проходит в этот уикенд в Монреале.

«Это более чем самоуверенно, и это нереалистично. Машина у них, конечно, достойная, но посмотрите на разницу в очках. Надо честно признать, что результат им приносит только Алонсо, он всегда достаточно хорош для подиума», — приводит слова Марко Kronen Zeitung.

В нынешнем сезоне Фернандо Алонсо пять из семи гонок завершил на подиуме. У испанца 99 очков, и он располагается на третьем месте в общем зачёте пилотов. У его напарника Лэнса Стролла 35 очков в активе, и он занимает восьмое место.

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