Марко: в «Астон Мартин» результат приносит только Алонсо, он всегда хорош для подиума

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на слова владельца «Астон Мартин» Лоуренса Стролла, который заявил, что надеется на двойной подиум на Гран-при Канады, который проходит в этот уикенд в Монреале.

«Это более чем самоуверенно, и это нереалистично. Машина у них, конечно, достойная, но посмотрите на разницу в очках. Надо честно признать, что результат им приносит только Алонсо, он всегда достаточно хорош для подиума», — приводит слова Марко Kronen Zeitung.

В нынешнем сезоне Фернандо Алонсо пять из семи гонок завершил на подиуме. У испанца 99 очков, и он располагается на третьем месте в общем зачёте пилотов. У его напарника Лэнса Стролла 35 очков в активе, и он занимает восьмое место.