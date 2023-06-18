Хорхе Мартин выиграл гонку MotoGP в Германии, Баньяя — второй, Зарко — третий
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В Хоэнштайн-Эрнсттале (Германия) завершилась основная гонка Гран-при Германии MotoGP, победителем которой испанец Хорхе Мартин. Вторым стал действующий лидер общего зачёта, гонщик «Дукати» Франческо Баньяя, а замкнул тройку лучших Жоанн Зарко.
Марко Бедзекки остановился в шаге от тройки призёров.
MotoGP. Гран-при Германии:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Хорхе Мартин
|«Дукати»
|40:52.449
|2.
|Франческо Баньяя
|«Дукати»
|+0.064
|3.
|Жоанн Зарко
|«Дукати»
|+7.013
|4.
|Марко Бедзекки
|«Дукати»
|+8.430
|5.
|Лука Марини
|«Дукати»
|+11.679
|6.
|Джек Миллер
|«КТМ»
|+11.904
|7.
|Алекс Маркес
|«Дукати»
|+14.040
|8.
|Энеа Бастьянини
|«Дукати»
|+14.859
|9.
|Фабио Ди Джаннанторио
|«Дукати»
|+17.061
|10.
|Мигель Оливейра
|«Априлия»
|+19.648
|11.
|Аугусто Фернандес
|«КТМ»
|+19.997
|12.
|Франко Морбиделли
|«Ямаха»
|+22.949
|13.
|Фабио Куартараро
|«Ямаха»
|+25.117
|14.
|Такааки Накагами
|«Хонда»
|+25.327
|15.
|Рауль Фернандес
|«Априлия»
|+25.503
|16.
|Алеш Эспаргаро
|«Априлия»
|+28.543
|17.
|Йонас Фольгер
|«КТМ»
|+48.962
|18.
|Брэд Биндер
|«КТМ»
|Сход
|19.
|Маверик Виньялес
|«Априлия»
|Сход
|20.
|Марк Маркес
|«Хонда»
|Снялся с гонки
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