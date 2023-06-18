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Хорхе Мартин выиграл гонку MotoGP в Германии, Баньяя — второй, Зарко — третий

Хорхе Мартин выиграл гонку MotoGP в Германии, Баньяя — второй, Зарко — третий
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В Хоэнштайн-Эрнсттале (Германия) завершилась основная гонка Гран-при Германии MotoGP, победителем которой испанец Хорхе Мартин. Вторым стал действующий лидер общего зачёта, гонщик «Дукати» Франческо Баньяя, а замкнул тройку лучших Жоанн Зарко.

Марко Бедзекки остановился в шаге от тройки призёров.

MotoGP. Гран-при Германии:

МестоПилотКомандаВремя
1.Хорхе Мартин«Дукати»40:52.449
2.Франческо Баньяя«Дукати»+0.064
3.Жоанн Зарко«Дукати»+7.013
4.Марко Бедзекки«Дукати»+8.430
5.Лука Марини«Дукати»+11.679
6.Джек Миллер«КТМ»+11.904
7.Алекс Маркес«Дукати»+14.040
8.Энеа Бастьянини«Дукати»+14.859
9.Фабио Ди Джаннанторио«Дукати»+17.061
10.Мигель Оливейра«Априлия»+19.648
11.Аугусто Фернандес«КТМ»+19.997
12.Франко Морбиделли«Ямаха»+22.949
13.Фабио Куартараро«Ямаха»+25.117
14.Такааки Накагами«Хонда»+25.327
15.Рауль Фернандес«Априлия»+25.503
16.Алеш Эспаргаро«Априлия»+28.543
17.Йонас Фольгер«КТМ»+48.962
18.Брэд Биндер«КТМ»Сход
19.Маверик Виньялес«Априлия»Сход
20.Марк Маркес«Хонда»Снялся с гонки
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