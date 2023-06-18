Хорхе Мартин выиграл гонку MotoGP в Германии, Баньяя — второй, Зарко — третий

В Хоэнштайн-Эрнсттале (Германия) завершилась основная гонка Гран-при Германии MotoGP, победителем которой испанец Хорхе Мартин. Вторым стал действующий лидер общего зачёта, гонщик «Дукати» Франческо Баньяя, а замкнул тройку лучших Жоанн Зарко.

Марко Бедзекки остановился в шаге от тройки призёров.

MotoGP. Гран-при Германии:

Место Пилот Команда Время 1. Хорхе Мартин «Дукати» 40:52.449 2. Франческо Баньяя «Дукати» +0.064 3. Жоанн Зарко «Дукати» +7.013 4. Марко Бедзекки «Дукати» +8.430 5. Лука Марини «Дукати» +11.679 6. Джек Миллер «КТМ» +11.904 7. Алекс Маркес «Дукати» +14.040 8. Энеа Бастьянини «Дукати» +14.859 9. Фабио Ди Джаннанторио «Дукати» +17.061 10. Мигель Оливейра «Априлия» +19.648 11. Аугусто Фернандес «КТМ» +19.997 12. Франко Морбиделли «Ямаха» +22.949 13. Фабио Куартараро «Ямаха» +25.117 14. Такааки Накагами «Хонда» +25.327 15. Рауль Фернандес «Априлия» +25.503 16. Алеш Эспаргаро «Априлия» +28.543 17. Йонас Фольгер «КТМ» +48.962 18. Брэд Биндер «КТМ» Сход 19. Маверик Виньялес «Априлия» Сход 20. Марк Маркес «Хонда» Снялся с гонки

