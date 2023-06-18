Цунода: всё ещё расстроен своим штрафом на Гран-при Испании

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода вновь высказался по поводу своего штрафа на Гран-при Испании, из-за которого он лишился места в очковой зоне.

«Я всё ещё расстроен этим, но уже ничего не изменить. В конце концов, таково решение ФИА. Могу сказать, что мы общались с ФИА сегодня днём и понимаем их точку зрения», — приводит слова Цуноды Racingnews365.

Недавно стюарды Гран-при Канады Формулы-1 вынесли вердикты по двум инцидентам в квалификации с участием Цуноды. В первом случае японец помешал пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, а во втором — представителю «Хааса» Нико Хюлькенбергу.