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Судьи ГП Канады объяснили, почему не оштрафовали Хэмилтона за опасный выезд с пит-стопа

Судьи ГП Канады объяснили, почему не оштрафовали Хэмилтона за опасный выезд с пит-стопа
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Международная автомобильная федерация (ФИА) вынесла решение по инциденту между пилотами «Мерседеса» и «Астон Мартин», британцем Льюисом Хэмилтоном и испанцем Фернандо Алонсо, произошедшем в гонке Гран-при Канады.

Напомним, Хэмилтон, отъезжавший от механиков своей команды, появился прямо перед Алонсо, ехавшего по пит-лейну, из-за чего машины оказались близко друг к другу.

Согласно решению стюардов Хэмилтон не должен подвергаться штрафу, поскольку риска аварии не было и Алонсо не пришлось предпринимать каких-либо существенных действий для того, чтобы избежать контакта.

Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +9.570.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14.168.
4. Шарль Леклер («Феррари») +18.648.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +21.540.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +51.028.
7. Александер Албон («Уильямс») +1:00.813.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1:01.692.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:04.402.
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.432.

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