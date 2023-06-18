Судьи ГП Канады объяснили, почему не оштрафовали Хэмилтона за опасный выезд с пит-стопа

Международная автомобильная федерация (ФИА) вынесла решение по инциденту между пилотами «Мерседеса» и «Астон Мартин», британцем Льюисом Хэмилтоном и испанцем Фернандо Алонсо, произошедшем в гонке Гран-при Канады.

Напомним, Хэмилтон, отъезжавший от механиков своей команды, появился прямо перед Алонсо, ехавшего по пит-лейну, из-за чего машины оказались близко друг к другу.

Согласно решению стюардов Хэмилтон не должен подвергаться штрафу, поскольку риска аварии не было и Алонсо не пришлось предпринимать каких-либо существенных действий для того, чтобы избежать контакта.

Гран-при Канады. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 70 кругов.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +9.570.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +14.168.

4. Шарль Леклер («Феррари») +18.648.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +21.540.

6. Серхио Перес («Ред Булл») +51.028.

7. Александер Албон («Уильямс») +1:00.813.

8. Эстебан Окон («Альпин») +1:01.692.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:04.402.

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.432.