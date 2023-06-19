Баттон: Расселл не будет хорошо спать после ошибки в Канаде

Чемпион Формулы-1 в сезоне-2009 британец Дженсон Баттон прокомментировал выступление соотечественника и действующего пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла в гонке Гран-при Канады, состоявшейся сегодня, 18 июня, в Монреале.

Напомним, в начале гонки Расселл ввязался в борьбу за второе место с Фернандо Алонсо и Льюисом Хэмилтоном, однако из-за удара об стену вынужден был заехать в боксы. Британец смог частично отыграть отставание, но завершить гонку так и не сумел.

«Для Джорджа необычно совершать такие ошибки. Сегодня он будет плохо спать и проснётся расстроенным. Много очков потеряно, о чём в отношении «Мерседеса» мы обычно не говорим, но он борется с «Астон Мартин», – сказал Баттон в эфире Sky Sports.