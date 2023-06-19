«В следующее мгновение я в воздухе». Расселл — о своей аварии на Гран-при Канады

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал собственную аварию в гонке Гран-при Канады. Перед инцидентом британец занимал четвёртое место.

«Не знаю, насколько очевидно всё смотрелось в телетрансляции, но я просто чуть широко зашёл в восьмой поворот. Знал, что задену бордюр, но не ожидал, что бордюр-сосиска встретит машину так жёстко. В следующее мгновение я в воздухе, потом приземлился и потерял заднюю часть машины — и вот я в стене.

Всё произошло внезапно. Приношу извинения команде. Уверен, можно было побороться за третье-четвёртое место для нас обоих. Позитив в том, что болид был довольно конкурентоспособным.

После аварии не было ощущения, что машина на сто процентов в порядке, но ей вполне можно было управлять. Думаю, чуть пострадало развал-схождение задних колёс», — приводит слова Расселла Motorsport Week.