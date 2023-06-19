Джордж Расселл ответил, связан ли его сход на Гран-при Канады с аварией по ходу гонки

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал сход на Гран-при Канады из-за перегрева тормозов.

«Мы могли бы финишировать восьмыми. Но я оказался в серьёзном трафике, а когда мы прогнозировали условия перед гонкой, то, очевидно, не ожидали оказаться в таком положении. Вот поэтому тормоза оказались в неверном режиме.

Связан ли сход с аварией? Мне ещё нужно обсудить с командой, но я вполне уверен, что всё случилось просто из-за того, что я проводил так много времени в трафике, а мы этого не планировали.

Знаете, момент, когда уже слишком поздно что-то сделать, наступает резко. И если с тормозами ты переступаешь какую-то грань, то потом уже не восстановиться. Уже не имеет значения, как ты за ними ухаживаешь. Они просто оказывается в режиме, когда их не восстановить», — приводит слова Расселла Motorsport Week.