В «Альпин» объяснили, почему шатавшееся крыло Окона на ГП Канады было безопасно

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр признался, что в команде были уверены в отсутствии проблем, связанных с шатающимся задним крылом на болиде пилота Эстебана Окона во время Гран-при Канады.

«Мы спроектировали это крыло. Так что возникшая ситуация не стала для нас чем-то неожиданным. Мы проводим тесты и знаем, чего ожидать. ФИА обратила наше внимание на это, и мы всё обсудили. Мы были уверены, что за пару кругов до конца ничего не случится и всё будет хорошо», — приводит слова Зафнауэра Motorsport.

Напомним, на Гран-при Канады Окон показал восьмой результат. Ещё один гонщик команды Пьер Гасли был 12-м. Победу одержал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

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