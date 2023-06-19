Руководитель «Макларена» Стелла — о штрафе Ландо Норриса на ГП Канады: мы очень удивлены

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о пятисекундном штрафе, который на Гран-при Канады получил пилот команды Ландо Норрис. Напомним, Норрис был наказан за то, что после активации режима сейфти-кара замедлился, чтобы отпустить Оскара Пиастри и не потерять времени на пит-лейне в ходе двойного пит-стопа «Макларена».
«Мы поговорили со стюардами сразу после гонки. В команде считают, что такая скорость после активации режима сейфти-кара или даже виртуального сейфти-кара не должна быть причиной для штрафа. Есть вероятность, что стюарды захотят установить новый ориентир. Мы продолжим обсуждение. В конечном счёте мы доверяем им, но всё-таки очень удивлены, что это привело к наказанию», — приводит слова Стеллы RaceFans.
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