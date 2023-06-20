Льюис Хэмилтон: «Мерседес» знает, где хочет быть, и знает, что придёт к этому

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о Гран-при Канады, по результатам которого он занял третье место. Победителем этапа в Монреале стал голландец Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл».

«Третье место после напряжённого уикенда. Я определённо получил удовольствие. Здорово оказаться на подиуме. Это результат работы всей команды. Мы знаем, где должны быть. И знаем, что придём к этому. Восхищаюсь фанатами, которые выдержали дождь вместе с нами. До следующей встречи в Монреале», — написал Хэмилтон на своей странице в социальных сетях.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Австрии, состоится с 30 июня по 2 июля.

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