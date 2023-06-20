Льюис Хэмилтон: «Мерседес» знает, где хочет быть, и знает, что придёт к этому
Поделиться
Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о Гран-при Канады, по результатам которого он занял третье место. Победителем этапа в Монреале стал голландец Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл».
«Третье место после напряжённого уикенда. Я определённо получил удовольствие. Здорово оказаться на подиуме. Это результат работы всей команды. Мы знаем, где должны быть. И знаем, что придём к этому. Восхищаюсь фанатами, которые выдержали дождь вместе с нами. До следующей встречи в Монреале», — написал Хэмилтон на своей странице в социальных сетях.
Следующий этап Формулы-1, Гран-при Австрии, состоится с 30 июня по 2 июля.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
Комментарии
- 20 июня 2023
-
12:58
-
12:26
-
11:53
-
11:11
-
11:00
-
10:56
-
10:15
-
09:58
-
00:32
- 19 июня 2023
-
23:14
-
23:07
-
22:10
-
21:45
-
21:25
-
20:54
-
20:22
-
19:57
-
19:30
-
19:12
-
19:00
-
18:50
-
18:35
-
18:10
-
18:04
-
18:03
-
16:39
-
16:25
-
15:37
-
14:45
-
14:39
-
14:11
-
13:34
-
13:27
-
13:03
-
12:42
Партнерский контент