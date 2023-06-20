«Кто я такой, чтобы жаловаться на это?» Магнуссен высказался о столкновениях с де Врисом

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался по поводу столкновений с пилотом «Альфа Таури» Ником де Врисом на Гран-при Канады.

Пилоты дважды за два поворота допустили контакт, и оба потеряли много позиций, когда во втором случае уехали в зону вылета.

Стюарды сочли их столкновение гоночным инцидентом, чем оба гонщика остались довольны.

«Он был очень агрессивен, это точно. Но кто я такой, чтобы жаловаться на это? Я думаю, проблема была в том, что он плохо затормозил в третьем повороте и забрал меня с собой. Вот и всё», — приводит слова Магнуссена Motorsport.

Ранее эти инциденты прокомментировал и сам де Врис.