«Кто я такой, чтобы жаловаться на это?» Магнуссен высказался о столкновениях с де Врисом
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался по поводу столкновений с пилотом «Альфа Таури» Ником де Врисом на Гран-при Канады.
Пилоты дважды за два поворота допустили контакт, и оба потеряли много позиций, когда во втором случае уехали в зону вылета.
Стюарды сочли их столкновение гоночным инцидентом, чем оба гонщика остались довольны.
«Он был очень агрессивен, это точно. Но кто я такой, чтобы жаловаться на это? Я думаю, проблема была в том, что он плохо затормозил в третьем повороте и забрал меня с собой. Вот и всё», — приводит слова Магнуссена Motorsport.
Ранее эти инциденты прокомментировал и сам де Врис.
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