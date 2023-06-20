Глава «Астон Мартин»: финиш Стролла в очках на ГП Канады — большое достижение

Руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Майк Крак оценил результаты Лэнса Стролла на Гран-при Канады, который прошёл в минувшие выходные.

«Мы вывели Лэнса из трафика, и когда он оказался на свободном пространстве, то показал время круга на «харде», как у лидеров. Но в этих паровозиках DRS очень тяжело. Подняться с 16-го места на девятое, на мой взгляд, большое достижение. На бумаге это выглядит так, что твой напарник второй, а ты девятый, и кажется, что это не очень хорошее выступление.

Думаю, Стролл извлечёт из этого положительные моменты и в предстоящих гонках будет хорош на скоростных трассах», — приводит слова Крака F1i.

Лэнс Стролл с 37 очками располагается на восьмом месте в общем зачёте пилотов.