Глава «Астон Мартин»: финиш Стролла в очках на ГП Канады — большое достижение
Поделиться
Руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Майк Крак оценил результаты Лэнса Стролла на Гран-при Канады, который прошёл в минувшие выходные.
«Мы вывели Лэнса из трафика, и когда он оказался на свободном пространстве, то показал время круга на «харде», как у лидеров. Но в этих паровозиках DRS очень тяжело. Подняться с 16-го места на девятое, на мой взгляд, большое достижение. На бумаге это выглядит так, что твой напарник второй, а ты девятый, и кажется, что это не очень хорошее выступление.
Думаю, Стролл извлечёт из этого положительные моменты и в предстоящих гонках будет хорош на скоростных трассах», — приводит слова Крака F1i.
Лэнс Стролл с 37 очками располагается на восьмом месте в общем зачёте пилотов.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 июня 2023
-
20:56
-
20:27
-
19:57
-
19:18
-
18:41
-
18:05
-
16:59
-
15:56
-
15:28
-
15:16
-
15:15
-
14:02
-
12:58
-
12:26
-
11:53
-
11:11
-
11:00
-
10:56
-
10:15
-
09:58
-
00:32
- 19 июня 2023
-
23:14
-
23:07
-
22:10
-
21:45
-
21:25
-
20:54
-
20:22
-
19:57
-
19:30
-
19:12
-
19:00
-
18:50
-
18:35
-
18:10
Партнерский контент