Марк Маркес выступит на ГП Нидерландов MotoGP, несмотря на перелом пальца
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Испанский гонщик «Хонды», шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес примет участие в Гран-при Нидерландов в ближайшие выходные, сообщает пресс-служба команды.
В минувший уикенд в Германии Маркес упал пять раз и во время последнего падения сломал палец, после чего снялся с гонки. Напарником испанца в Нидерландах станет Икер Лекуона.
Жоан Мир, который пропускал весь этап в Германии, не выступит и на Гран-при Нидерландов. Он продолжает восстанавливаться от травмы пальца, полученной во время итальянского этапа.
Алекс Ринс, также не выступавший на Гран-при Германии после перелома ноги, будет заменён на Штефана Брадля.
Лидером общего зачёта гонщиков MotoGP сейчас является Франческо Баньяя, в активе которого 160 очков.
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