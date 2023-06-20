Марк Маркес выступит на ГП Нидерландов MotoGP, несмотря на перелом пальца

Испанский гонщик «Хонды», шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес примет участие в Гран-при Нидерландов в ближайшие выходные, сообщает пресс-служба команды.

В минувший уикенд в Германии Маркес упал пять раз и во время последнего падения сломал палец, после чего снялся с гонки. Напарником испанца в Нидерландах станет Икер Лекуона.

Жоан Мир, который пропускал весь этап в Германии, не выступит и на Гран-при Нидерландов. Он продолжает восстанавливаться от травмы пальца, полученной во время итальянского этапа.

Алекс Ринс, также не выступавший на Гран-при Германии после перелома ноги, будет заменён на Штефана Брадля.

Лидером общего зачёта гонщиков MotoGP сейчас является Франческо Баньяя, в активе которого 160 очков.