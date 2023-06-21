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Марко: есть ли кто-то, способный бросить вызов Ферстаппену? Я никого не вижу

Марко: есть ли кто-то, способный бросить вызов Ферстаппену? Я никого не вижу
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что в настоящий момент в серии нет пилота, который мог бы составить конкуренцию двукратному чемпиону мира, голландцу Максу Ферстаппену.

«Макс становится всё лучше и лучше, и вопрос, который вы должны задать себе, заключается в том, кто мог бы стать альтернативой. Есть ли кто-то, кто действительно способен бросить Максу вызов прямо сейчас? По правде сказать, я никого не вижу», – приводит слова Марко издание F1-Insider.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 195 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 126.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 117.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 102.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 68.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 65.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 54.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 37.
9. Эстебан Окон («Альпин») — 29.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 15.

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