Марко: есть ли кто-то, способный бросить вызов Ферстаппену? Я никого не вижу

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что в настоящий момент в серии нет пилота, который мог бы составить конкуренцию двукратному чемпиону мира, голландцу Максу Ферстаппену.
«Макс становится всё лучше и лучше, и вопрос, который вы должны задать себе, заключается в том, кто мог бы стать альтернативой. Есть ли кто-то, кто действительно способен бросить Максу вызов прямо сейчас? По правде сказать, я никого не вижу», – приводит слова Марко издание F1-Insider.
Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 195 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 126.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 117.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 102.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 68.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 65.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 54.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 37.
9. Эстебан Окон («Альпин») — 29.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 15.
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