Марко: есть ли кто-то, способный бросить вызов Ферстаппену? Я никого не вижу

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что в настоящий момент в серии нет пилота, который мог бы составить конкуренцию двукратному чемпиону мира, голландцу Максу Ферстаппену.

«Макс становится всё лучше и лучше, и вопрос, который вы должны задать себе, заключается в том, кто мог бы стать альтернативой. Есть ли кто-то, кто действительно способен бросить Максу вызов прямо сейчас? По правде сказать, я никого не вижу», – приводит слова Марко издание F1-Insider.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 195 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 126.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 117.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 102.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 68.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 65.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 54.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 37.

9. Эстебан Окон («Альпин») — 29.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 15.