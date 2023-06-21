Формула-1 становится слишком жадной. Пора вспомнить о душе

Любой гоночный уикенд на городской трассе вызывает вечные споры: нужен ли современной Формуле-1 Гран-при Монако? Будет ли интересно в этом году в Баку? А в Сингапуре? Все эти дискуссии неизбежно ведут от частного к общему: от отдельно взятой гонки до обсуждения остальных городских трасс. В этом году почти треть этапов чемпионата приходится на такие автодромы, хотя ещё 15 лет назад они составляли 1/6 всего календаря (и это при условии, что сезон был короче). Так как относиться к подобной тенденции?

Другой асфальт

У городских трасс есть своя особенность: Гран-при на них бывают интересными даже без обгонов.

Асфальт на дорогах общего пользования сильно отличается от поверхности постоянных автодромов. Незаметные рядовому водителю мелочи могут запросто испортить выходные пилоту Формулы-1. В 2016 году на свободных заездах в Баку выяснилось, что 90% шин были порезаны болтами, которые фиксировали бордюры. Марио Изола из «Пирелли» позже скажет, что это происшествие не повлияло на эффективность машин, проблему быстро заметили и исправили в тот же день.

Три года спустя расшатанные болты на этой трассе ещё раз привлекут к себе внимание. Ослабленные крепления канализационного люка повредят болид Джорджа Расселла; надо сказать, что на этом неудачи той сессии для него не закончатся, по пути в боксы эвакуатор ударится о мост, и «Уильямс» Расселла зальёт маслом.

На городских трассах остаётся дорожная разметка, из-за этой краски во время дождя пилотировать гораздо сложнее, чем на постоянных автодромах в тех же условиях.

Осторожные пилоты смогут довезти машину до финиша в целости и сохранности, но быстрые круги и первые строчки классификации всегда сопряжены с риском.

Стены редко прощают гонщикам ошибки – в итоге лидером пелотона часто становится Бернд Майландер. Без немца за рулём машины безопасности до сих пор не проходил ни один уикенд, к примеру, в Сингапуре.

Объективное преимущество

Положительно о появлении новых городских трасс в календаре высказывался двукратный чемпион Мика Хаккинен: «Это вызов для команд и пилотов. Нам, гонщикам, платят за то, чтобы мы принимали такие вызовы и устраивали отличное шоу для фанатов».

«Шоу» очень уместное здесь слово, потому что главное и неоспоримое преимущество городских трасс – экономическое. Проведение Гран-при всегда подстёгивает экономику принимающей стороны. Прибыли растут как у организаторов, так и у местного бизнеса, что до сих пор особенно важно для регионов, пострадавших от пандемии.

После покупки Формулы-1 корпорацией Liberty Media в зарубежных изданиях всё чаще стало встречаться выражение «destination cities» («города назначения»). Согласно этой концепции, этапы чемпионата будут проходить в популярных туристических местах, например, в Майами или в Лас-Вегасе.

Фанатам удобнее добираться до временного автодрома в черте города. Духом всеобщего праздника проникаются даже местные жители, не имеющие отношения к автоспорту. Казалось бы, какие у этого могут быть недостатки?

Что думают пилоты?

Жёстче всего по городским трассам прошёлся Макс Ферстаппен: «Я не хочу видеть себя в 2028 году или когда-либо ещё, пилотирующим только на уличных трассах вблизи города для привлечения болельщиков. <…> Понимаю, что все хотят зарабатывать деньги, но всему есть предел, потому что важно сохранить действительно крутые трассы в календаре».

Точку зрения чемпиона поддерживают и с задних рядов стартового поля. «Я бы с удовольствием вместо Вегаса поехал на нормальную американскую гоночную трассу» — признаётся Алекс Албон.

О том, что его тревожит тенденция появления новых городских автодромов, сообщает и Валттери Боттас: «Я предпочитаю более традиционные трассы – это моё мнение, но не думаю, что оно здесь на что-то влияет».

«Основы спорта»

Большинство пилотов говорят о своём желании сохранить классические автодромы – их Льюис Хэмилтон называет «основами спорта». Постоянные трассы действительно находятся под угрозой в современной Формуле: они менее прибыльны и противоречат концепции «мест назначения» Liberty.

Одним из недавних примеров атаки на традиционные автодромы можно назвать слухи о переносе Гран-при Испании в Мадрид. Удивительно, но тише всего в обсуждении были Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс – оба сошлись во мнении, что им неважно, где будет проходить их домашняя гонка, пока она будет называться Гран-при Испании. Остальные пилоты высказались в защиту трассы в Барселоне, что слегка обнадёживает.

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Пока кажется, что бесконечная оптимизация спорта – это плохо прикрытая жадность. Формула и без того переживает подъём, от новых поклонников нет отбоя: ещё два-три года — и самые младшие фанаты многосерийной драмы от Netflix станут платëжеспособными.

Liberty умеет делать бизнес, но в Формуле-1, помимо денег, должна быть страсть: гонщику (даже на доминирующей машине) должно быть интересно на трассе, зрителю должно быть интересно на это смотреть, а журналисту должно быть интересно об этом говорить и писать.