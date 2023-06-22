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Ферстаппен номинирован на премию ESPY – 2023 в категории лучший гонщик

Ферстаппен номинирован на премию ESPY – 2023 в категории лучший гонщик
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Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал одним из номинантов Премии ежегодных высоких достижений в спорте (ESPY Award) – 2023 в категории лучший гонщик, сообщает USA Today. В прошлом году он во второй раз стал чемпионом мира Формулы-1 и уверенно лидирует в нынешнем сезоне.

В борьбе за награду конкуренцию Ферстаппену составят недавний победитель «500 миль Индианаполиса» Джозеф Ньюгарден, выступающий в IndyCar, Кайл Ларсон из серии NASCAR Cup и чемпионка класса TopFuel 2022 года в NHRA Бриттани Форс.

31-я ежегодная церемония вручения премии будет транслироваться на канале ABC и состоится в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Она начнётся в 03:00 по московскому времени в четверг, 13 июля. Ведущий церемонии вручения наград пока не объявлен.

ESPY использует голоса болельщиков, чтобы наградить лучших спортсменов и отметить спортивные достижения за предыдущий год. Голосование продлится до 03:00 мск 10 июля.

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