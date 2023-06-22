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В «Форде» рассказали о помощи Риккардо в совместном проекте с «Ред Булл»

В «Форде» рассказали о помощи Риккардо в совместном проекте с «Ред Булл»
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Глава «Форд» Джим Фарли рассказал об участии резервного пилота «Ред Булл» Даниэля Риккардо в совместном проекте американского производителя с австрийской командой Формулы-1.

Напомним, «Форд» станет партнёром «Ред Булл» в 2026 году и будет поставлять силовые установки и австрийцам, и их дочерней команде «Альфа Таури».

«Риккардо — фантастическая личность с огромной энергией. Сейчас он очень полезен для нас и помогает нам изучать Формулу-1 перед нашим возвращением. Даниэль активно взаимодействует со всеми нами: руководством, сотрудниками, компанией. На Гран-при Австралии мы провели с ним много времени, он бывал в нашей штаб-квартире. С тех пор наше общение всё лучше, потому что Риккардо — это и выдающаяся личность, и отличный ресурс», — приводит слова Фарли Speedcafe.

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