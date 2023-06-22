В «Форде» рассказали о помощи Риккардо в совместном проекте с «Ред Булл»

Глава «Форд» Джим Фарли рассказал об участии резервного пилота «Ред Булл» Даниэля Риккардо в совместном проекте американского производителя с австрийской командой Формулы-1.
Напомним, «Форд» станет партнёром «Ред Булл» в 2026 году и будет поставлять силовые установки и австрийцам, и их дочерней команде «Альфа Таури».
«Риккардо — фантастическая личность с огромной энергией. Сейчас он очень полезен для нас и помогает нам изучать Формулу-1 перед нашим возвращением. Даниэль активно взаимодействует со всеми нами: руководством, сотрудниками, компанией. На Гран-при Австралии мы провели с ним много времени, он бывал в нашей штаб-квартире. С тех пор наше общение всё лучше, потому что Риккардо — это и выдающаяся личность, и отличный ресурс», — приводит слова Фарли Speedcafe.
- 22 июня 2023
-
12:34
-
12:28
-
12:11
-
12:09
-
11:35
-
10:31
-
10:23
-
10:13
-
04:25
-
00:15
- 21 июня 2023
-
23:10
-
22:40
-
21:57
-
21:19
-
20:48
-
20:41
-
20:08
-
19:52
-
19:00
-
18:20
-
17:58
-
15:57
-
15:51
-
15:11
-
14:06
-
13:30
-
12:26
-
11:38
-
11:24
-
10:42
-
10:23
-
10:05
-
00:52
- 20 июня 2023
-
23:56
-
23:49