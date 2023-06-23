Хилл: Леклер мог бы присмотреться к «Астон Мартин», а Алонсо — отойти в сторону

Чемпион мира 1996 года британец Деймон Хилл поделился мнением о будущем пилота «Феррари» Шарля Леклера, если он захочет покинуть итальянскую команду. Хилл предположил, что Леклер мог бы перейти в «Астон Мартин» на место Фернандо Алонсо, хотя назвал такой вариант маловероятным.
«Какие варианты есть у Леклера? Их нет. Я полагаю, он мог бы присмотреться к «Астон Мартин», однако у Фернандо Алонсо есть двухлетний контракт с ними. Я думаю, он, вероятно, мог бы отойти в сторону, если бы ему заплатили достаточно. Хотя я не думаю, что он захочет отказаться от конкурентной борьбы», — приводит слова Хилла Daily Express.
В настоящий момент уверенно лидирует в общем зачёте пилотов Макс Ферстаппен из «Ред Булл». В его активе 195 очков. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 126 баллов. Топ-3 замыкает Алонсо (117 очков). Леклер с 54 баллами — на седьмой позиции.
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