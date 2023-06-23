Алонсо рассказал, чего не хватает Строллу, чтобы быть в первой пятёрке пилотов

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о партнёре по команде Лэнсе Стролле.

«Я знаю Лэнса с 2012 года – мы с ним встретились здесь, в Монреале, на одном из мероприятий «Феррари», когда он был участником их молодёжной Академии. Я считаю, что за рулём Лэнс демонстрирует скорость и целеустремлённость. В начале этого сезона он выступал со сломанной рукой – такое возможно, только если испытываешь настоящую страсть к своему делу.

В прошлом мы много раз видели проблески скорости Лэнса в квалификациях на мокрых покрытиях, в гонках, во время стартов, на первом круге – он показывал отличные результаты. Однако затем он не слишком хорошо проводил уикенды. Причиной могла стать неудачная квалификация или что-то ещё, что влияло на итоговый результат.

Я думаю, что Лэнсу главное добиться стабильности уикенд за уикендом. Это позволит ему сделать следующий шаг в карьере и регулярно бороться за места в первой пятёрке, и уже тогда в конце года он посмотрит на количество очков и увидит разницу.

Но я ещё раз скажу, что с его мотивацией и целеустремлённостью, учитывая развитие «Астон Мартин», вопрос времени, когда Лэнс начнёт показывать хорошие результаты», — приводит слова Алонсо официальный сайт Формулы-1.