Руководитель «Хонды»: Марк Маркес весь побитый и в синяках, и, конечно, он недоволен

Руководитель заводской команды «Хонда» Альберто Пуч высказался о ситуации с испанским гонщиком Марком Маркесом, который на прошлом этапе MotoGP упал пять раз за уикенд и не смог принять участия в гонке.

«Очевидно, он недоволен. Очевидно, он весь в синяках и весь побитый. Он не в лучшей физической форме, в Германии у него было много столкновений, он часто разбивался. Нет ни одного гонщика на планете, который был бы счастлив, попадая в аварии. Марк чётко понимает, что байк не работает так, как ему нужно, но он чемпион, он старается атаковать, отсюда и аварии. Марк никогда не сдаётся, никогда не принимает этого. Сейчас это становится серьёзным, ему нужно относиться к этому спокойно.

В Ассене он будет выступать с повреждениями рёбер и лодыжки, так что посмотрим, как он справится. Мы понимаем это недовольство и уважаем его мнение», — приводит слова Пуча Crash.net.