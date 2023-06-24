Эллисон: погоня за «Ред Булл» очень мотивирует «Мерседес»

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, что желание приблизиться к «Ред Булл» мотивирует команду.

«Мы все разочарованы из-за нашей неконкурентоспособности. Даже несмотря на то что победы «Ред Булл» отчасти компенсируются тем, что нас они мотивируют. Эта погоня является для нас мотивацией улучшать болид каждую неделю.

«Ред Булл» заслуженно лидирует, проведя хорошую работу. Если мы сможем проводить эту работу так же хорошо или даже лучше, то будем впереди. Это очень мотивирует, мы хотим воплотить это в жизнь. Мне кажется, что и наши пилоты испытывают подобные ощущения и воодушевляются, когда обгоняют соперников. Но я пойму, если мысли о том, почему они не выигрывают, несколько снижают их энтузиазм», — приводит слова Эллисона Motorsport.