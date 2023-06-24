Перед Гран-при Австрии пройдёт «парад легенд» с участием Ферстаппена-старшего и других
Поделиться
Перед Гран-при Австрии, домашним этапом для «Ред Булл», пройдёт демонстрационный заезд с участием шести исторических машин.
Организаторы Гран-при Австрии назвали мероприятие «парадом легенд». За рулём болидов 1960-х и 1970-х проедут бывшие гонщики Формулы-1: Йос Ферстаппен, Хуан Пабло Монтойя, Александр Вурц и Дэвид Култхард, а также 80-летний советник «Ред Булл» Хельмут Марко.
Гран-при Австрии на трассе в Шпильберге станет девятым этапом сезона-2023 в Формуле-1. Этап пройдёт с 30 июня по 2 июля. Действующим победителем гонки в Австрии является пилот «Феррари» Шарль Леклер, который одержал победу в прошлом году.
Напомним, «Ред Булл» уверенно возглавляет Кубок конструкторов, набрав уже 321 очко.
Комментарии
- 24 июня 2023
-
19:25
-
19:06
-
18:41
-
18:18
-
17:22
-
16:28
-
14:52
-
14:39
-
13:43
-
13:32
-
12:38
-
11:36
-
10:49
-
10:03
-
09:50
-
00:37
- 23 июня 2023
-
23:35
-
23:30
-
22:26
-
21:05
-
20:54
-
19:54
-
19:45
-
19:18
-
18:35
-
17:54
-
16:54
-
16:13
-
15:09
-
13:59
-
13:08
-
12:08
-
11:47
-
10:53
-
10:09
Партнерский контент