Перед Гран-при Австрии пройдёт «парад легенд» с участием Ферстаппена-старшего и других

Перед Гран-при Австрии, домашним этапом для «Ред Булл», пройдёт демонстрационный заезд с участием шести исторических машин.

Организаторы Гран-при Австрии назвали мероприятие «парадом легенд». За рулём болидов 1960-х и 1970-х проедут бывшие гонщики Формулы-1: Йос Ферстаппен, Хуан Пабло Монтойя, Александр Вурц и Дэвид Култхард, а также 80-летний советник «Ред Булл» Хельмут Марко.

Гран-при Австрии на трассе в Шпильберге станет девятым этапом сезона-2023 в Формуле-1. Этап пройдёт с 30 июня по 2 июля. Действующим победителем гонки в Австрии является пилот «Феррари» Шарль Леклер, который одержал победу в прошлом году.

Напомним, «Ред Булл» уверенно возглавляет Кубок конструкторов, набрав уже 321 очко.