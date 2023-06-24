Уиндзор ответил, может ли Стролл уйти из «Астон Мартин»

Известный аналитик Петер Уиндзор порассуждал о том, может ли канадец Лэнс Стролл уйти из «Астон Мартин», принадлежащего его отцу Лоуренсу Строллу.

«Не было бы это очень весело, если бы Лэнс Стролл сказал своему старику, что он отправляется гоняться за другую команду, я не знаю, например «Ред Булл»? Покинуть команду своего старика, который владеет ей и вкладывает деньги лишь для того, чтобы сын мог гоняться… Это было бы весело – всё, что можно сказать.

Но я не думаю, что это произойдёт. Потому весь смысл пребывания Лоуренса Стролла в Формуле-1 заключается в предоставлении Лэнсу возможности гоняться. Я не уверен, что Лэнс мог бы ездить где-то ещё, так что это был бы конец истории», – приводит слова Уиндзора портал PlanetF1.