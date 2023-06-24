Хельмут Марко выразил уверенность в победе «Ред Булл» на Гран-при Австрии

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Австрии, который является домашним для «быков».
«Когда ты приезжаешь сюда и видишь этот энтузиазм, эти полные «оранжевые» трибуны, поддерживающие Макса (Ферстаппена, пилота «Ред Булл» – Прим. «Чемпионата»), когда ты слышишь национальный гимн, который звучит в честь 101-й победы «Ред Булл» (сейчас у «Ред Булл» 100 побед – Прим «Чемпионата»), твоё сердце просто тает.
Макс побеждал здесь чаще, чем кто-либо другой. Трасса подходит ему, толпа голландцев добавляет мотивации. Шпильберг – почти домашний Гран-при для него, как Зандворт или Бельгия, где он был рождён.
Дитрих Матешиц (основатель «Ред Булл», недавно ушедший из жизни – Прим. «Чемпионата») был бы рад видеть всё это. Разумеется, очень жаль, что ему не посчастливилось стать свидетелем этого, – это тот момент, когда ты очень хочешь, чтобы Матешиц был здесь. С другой стороны, в известном смысле он всегда с нами», – приводит слова Марко портал GP Fans.
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