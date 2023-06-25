Стали известны требования Льюиса Хэмилтона по новому контракту с «Мерседесом»

Стало известно, какие требования выдвинул британский пилот Льюис Хэмилтон «Мерседесу» для заключения нового соглашения с командой.
По данным газеты Mail, Хэмилтон хотел бы заключить новое долгосрочное соглашение с гарантированным бонусом в £ 15 млн после подписания контракта. «Мерседес» готов заключить с британцем только однолетний контракт с возможностью продления.
Также сообщается, что Хэмилтон хотел бы получить роль посла немецкой команды после завершения карьеры гонщика. Запрос Хэмилтона представляет из себя 10-летний контракт стоимостью £ 200 млн. Этот пункт также является проблемой для заключения соглашения.
В настоящий момент Хэмилтон занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 102 очка. Возглавляет рейтинг Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» (195 баллов). На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 126 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (117 очков).
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