В «Макларене» заявили, что надеются снять несколько десятых с круга после обновлений

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что возлагает большие надежды на предстоящие обновления, которые команда представит на ближайших Гран-при: Австрии, Великобритании и Венгрии.

«Я делаю ставку на эти обновления. Мы представим их приблизительно за три гонки, и это должно убрать несколько десятых с времени круга, что должно быть заметно.

В прошлом мы хорошо справлялись с трассой в Австрии. Там есть шесть или семь поворотов, четыре из которых скоростные. На них мы должны быть конкурентоспособными. Это будет наш первый шаг в обновлениях, что важно. Посмотрим, насколько трасса подойдёт нашей машине», – приводит слова Стеллы издание Racingnews365.

Напомним, Гран-при Австрии пройдёт с 30 июня по 2 июля в Шпильберге.