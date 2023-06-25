В «Макларене» заявили, что надеются снять несколько десятых с круга после обновлений
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что возлагает большие надежды на предстоящие обновления, которые команда представит на ближайших Гран-при: Австрии, Великобритании и Венгрии.
«Я делаю ставку на эти обновления. Мы представим их приблизительно за три гонки, и это должно убрать несколько десятых с времени круга, что должно быть заметно.
В прошлом мы хорошо справлялись с трассой в Австрии. Там есть шесть или семь поворотов, четыре из которых скоростные. На них мы должны быть конкурентоспособными. Это будет наш первый шаг в обновлениях, что важно. Посмотрим, насколько трасса подойдёт нашей машине», – приводит слова Стеллы издание Racingnews365.
Напомним, Гран-при Австрии пройдёт с 30 июня по 2 июля в Шпильберге.
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