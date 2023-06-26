«Чертовски тупой». Биндер прокомментировал второе за два дня лишение подиума из-за штрафа

Гонщик MotoGP Брэд Биндер («КТМ») принёс извинения своей команде за то, что срезал шикану на последнем круге Гран-при Нидерландов.

Напомним, из-за этого Биндер получил штраф и потерял место в тройке. Аналогичная ситуация произошла в субботу в спинтерской гонке, но если тогда Брэда наказали за многочисленные срезки, то на сей раз — за ошибку конкретно на последнем круге.

«Мы хорошо поработали сегодня. До последнего круга. За него я очень, очень сильно извиняюсь перед своей командой, потому что я лишил их двух подиумов. Они проделали огромную работу, приложили огромные усилия. Мне жаль, что я так все испортил для них.

Это то, что есть. И я постараюсь исправить это в Сильверстоуне. Правила есть правила. И да, я чувствую себя чертовски тупым из-за того, что сделал это снова», — приводит слова Биндера The Race.