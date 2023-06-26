В компании Райана Рейнольдса высказались о покупке акций «Альпин»

Джеймс Тони, представитель компании Maximum Effort Investments, принадлежащей голливудскому актёру Райану Рейнольдсу, прокомментировал сделку по приобретению акций команды Формулы-1 «Альпин». Ранее стало известно, что Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments приобрели 24% акций гоночного коллектива на сумму € 200 млн.

«Maximum Effort Investments считает, что у «Альпин» есть огромный потенциал. Мы действительно хотим сделать более узнаваемой эту невероятную команду. Мы благодарны нашим партнёрам из Otro Capital и RedBird Capital Partners и с нетерпением ждём совместной работы с ними», — приводит слова Тони пресс-служба «Альпин».

«Альпин» представила болид А523 на новый сезон Формулы-1: