В «Уильямсе» надеются, что обновления дадут почву для конкурентной машины на следующий год

Главный гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон заявил, что установленные на болид Алекса Албона перед Гран-при Канады обновления станут хорошей почвой для подготовки машины на следующий сезон.

«Были ли обновления установлены с целью бросить вызов конкурентам? Надеюсь, это подготовит почву для машины на следующий год. Можем ли мы привезти ещё один масштабный пакет обновлений в текущем сезоне? Можем. Бóльшую часть того, что мы обновили, все важные элементы, которые мы обновили, нам всё равно пришлось бы привезти новые версии того, что мы установили, просто чтобы пополнить запасы.

Так что в этом отношении это не масштабно. Да, есть задумки по проектированию и работе с формами, но в остальном это не так уж и масштабно с точки зрения предельных затрат», — приводит слова Робсона RacingNews365.