Ферстаппен жёстко высказался о результате Переса на Гран-при Канады

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, ставший победителем Гран-при Канады 2023 года, намекнул на слабое выступление в гонке партнёра по команде Серхио Переса, который финишировал шестым.

«Ну, если бы меня не было в Монреале, очевидно, что для команды всё сложилось бы совсем по-другому. Это один из способов взглянуть на ситуацию», — приводит слова Ферстаппена Formula1News.co.uk.

В текущем сезоне Формулы-1 Макс Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов, набрав 195 очков. Вторым в общем зачёте идёт его партнёр по команде мексиканец Серхио Перес, в активе которого 126 очков, на третьей строчке располагается испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, заработавший 117 очков.