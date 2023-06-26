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Ферстаппен жёстко высказался о результате Переса на Гран-при Канады

Ферстаппен жёстко высказался о результате Переса на Гран-при Канады
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Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, ставший победителем Гран-при Канады 2023 года, намекнул на слабое выступление в гонке партнёра по команде Серхио Переса, который финишировал шестым.

«Ну, если бы меня не было в Монреале, очевидно, что для команды всё сложилось бы совсем по-другому. Это один из способов взглянуть на ситуацию», — приводит слова Ферстаппена Formula1News.co.uk.

В текущем сезоне Формулы-1 Макс Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов, набрав 195 очков. Вторым в общем зачёте идёт его партнёр по команде мексиканец Серхио Перес, в активе которого 126 очков, на третьей строчке располагается испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, заработавший 117 очков.

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