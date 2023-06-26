Вассёр прокомментировал недовольство Леклера во время квалификации ГП Канады

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о заявлении пилота Шарля Леклера после квалификации Гран-при Канады, в котором гонщик раскритиковал команду за шинную тактику.

«Это правда, что та эмоциональная картина, которую вы видите через 10 секунд после окончания квалификации, не всегда лучшая. Но мы не можем сказать, что проделали хорошую работу, темп был медленным, и финиш на 11-м месте означает, что мы что-то сделали неправильно», — приводит слова Вассёра Formula1News.co.uk.

После квалификации Гран-при Канады Леклер признался, что не понял, почему команда не послушала его во втором сегменте и не поставила раньше шины для сухой трассы. После перехода на «софт» Леклер не сумел пробиться в топ-10, показав 11-й результат.