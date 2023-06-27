Хорнер: Ламбьязе шёл к нам работать с Себастьяном Феттелем, а получил Даниила Квята

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о том, как в 2014 году в команду пришёл инженер Джанпьеро Ламбьязе.
«Джанпьеро очень вырос за время в команде. Изначально он приходил на замену Гийому Роклену, который стал главным гоночным инженером.
В качестве кандидата ему пришлось пройти через изнурительный отбор, так как Себастьян Феттель сам проводил долгие собеседования с каждым претендентом. Но Джанпьеро был нацелен попасть к нам – и добился-таки своего, однако произошло это как раз в тот момент, когда Себ сбежал в «Феррари».
Так что он шёл к нам работать с Феттелем, а получил Даниила Квята. Вместе они отлично справлялись со своими задачами, а когда место за рулём занял Макс Ферстаппен, им удалось сразу наладить отношения и добиться больших успехов», — приводит слова Хорнера Motorsport.com Россия.
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