Хорнер сказал, что нужно Пересу для возвращения в хорошую форму

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал неудачные выступления мексиканца Серхио Переса в последних гонках, объяснив, что он должен сделать для возвращения на высокие позиции.
«Серхио нужен один хороший уикенд, чтобы вернуть уверенность в себе. Он провёл три сложных этапа, у него были сложные квалификации, после которых ему было трудно отыгрываться в воскресенье. Однако всего месяц или два назад мы видели, на что Перес способен. У меня нет сомнений, что он вернётся.
Он занимает второе место в личном зачёте. Серхио – единственный гонщик, кроме Макса, который выиграл две гонки в этом сезоне.
Команда просто должна поддержать Переса в этот сложный период. Я уверен, что скоро он обретёт свою привычную форму», – приводит слова Хорнера портал Motorsport.
- 22 июня 2023
-
18:20
-
17:48
-
17:26
-
16:27
-
16:23
-
15:45
-
15:01
-
14:45
-
14:00
-
13:49
-
12:34
-
12:28
-
12:11
-
12:09
-
11:35
-
10:31
-
10:23
-
10:13
-
04:25
-
00:15
- 21 июня 2023
-
23:10
-
22:40
-
21:57
-
21:19
-
20:48
-
20:41
-
20:08
-
19:52
-
19:00
-
18:20
-
17:58
-
15:57
-
15:51
-
15:11
-
14:06