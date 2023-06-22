Хорнер сказал, что нужно Пересу для возвращения в хорошую форму

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал неудачные выступления мексиканца Серхио Переса в последних гонках, объяснив, что он должен сделать для возвращения на высокие позиции.

«Серхио нужен один хороший уикенд, чтобы вернуть уверенность в себе. Он провёл три сложных этапа, у него были сложные квалификации, после которых ему было трудно отыгрываться в воскресенье. Однако всего месяц или два назад мы видели, на что Перес способен. У меня нет сомнений, что он вернётся.

Он занимает второе место в личном зачёте. Серхио – единственный гонщик, кроме Макса, который выиграл две гонки в этом сезоне.

Команда просто должна поддержать Переса в этот сложный период. Я уверен, что скоро он обретёт свою привычную форму», – приводит слова Хорнера портал Motorsport.