Уиндзор: Лоуренс Стролл будет щёлкать кнутом, чтобы его сын был на уровне Алонсо

Известный аналитик Формулы-1 Петер Уиндзор высказался о ситуации в «Астон Мартин», предположив, что владелец команды Лоуренс Стролл недоволен тем, что его сын Лэнс уступает своему напарнику Фернандо Алонсо.

«Феттель был очень хорошим выбором для «Астон Мартин», потому что был на закате карьеры, и Лэнс иногда опережал его в квалификации, неплохо смотрясь на фоне четырёхкратного чемпиона мира, и это было здорово. Тогда они решили, что Фернандо будет таким же в некотором роде, а сейчас с этим проблема, и они думают: «Что мы сделали?».

Конечно, Лоуренс Стролл будет щёлкать кнутом. Это точно. Он скажет: «Я хочу видеть своего сына там, наверху, он хорош так же, как Фернандо». Что-то в этом роде», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.