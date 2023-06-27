Масса: Вассёр должен действовать или в итоге расплатится за всё

Бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса высказался о работе Фредерика Вассёра, который стал руководителем итальянской команды перед началом нынешнего сезона.

«В данный момент у «Феррари» довольно трудная ситуация в чемпионате, и многое надо улучшить. Вассёр — профессионал, он играл важную роль в «Альфа Ромео», добивался успеха в других сериях. Но Фредерику нужно действовать, необходимо показать себя, продемонстрировать результат. В противном случае он в итоге расплатится за всё. Команде нужен результат, что-то должно измениться.

Вассёр — важный человек для команды, но ситуацию необходимо выправить. Пока же «Феррари» в сложном положении», — приводит слова Массы GPBlog.

«Феррари» в нынешнем сезоне набрала 122 очка и располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов.