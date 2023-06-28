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Бергер назвал пилота на место Переса в «Ред Булл», который был бы «надёжным вариантом»

Бергер назвал пилота на место Переса в «Ред Булл», который был бы «надёжным вариантом»
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Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер поделился мыслями о шансах австралийца Даниэля Риккардо стать вторым боевым пилотом «Ред Булл». Сейчас Риккардо является резервистом австрийской команды.

«У Даниэля большой опыт. Конечно, «Ред Булл» выступает за продвижение молодых пилотов, именно поэтому они посадили в машину Макса, когда ему было 17. Но, с другой стороны, следует сказать, что Даниэль был бы надёжным вариантом для них. По сей день никто по-настоящему не понял, почему он так плохо выступил в «Макларене» в прошлом году. Но теперь у него есть шанс снова проявить себя в «Ред Булл», — приводит слова Бергера GrandPX.news со ссылкой на Servus TV.

Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле:

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