Ландо Норрис сделал заявление после того, как его обокрали в Испании

Пилот «Макларена» Ландо Норрис стал жертвой ограбления. Инцидент произошёл, когда Норрис посетил испанский курорт Марбелья после Гран-при Канады. Воры проникли на виллу, арендованную гонщиком «Макларена» и несколькими его друзьями, когда те вышли поужинать.
«Мы ходили ужинать, и в этот момент нас обворовали. Было украдено множество вещей. Некоторые из них были дорогими, некоторые – не очень. Расследование всё ещё продолжается, поэтому я не могу говорить слишком много», — приводит слова Норриса PlanetF1.
Напомним, в 2021 году Норрис также становился жертвой ограбления. Преступники тогда забрали у него часы.
Норрис и Риккардо за рулём нового болида «Макларена»:
Ранее сообщалось, что обновления, который приготовил «Макларен» для Гран-при Австрии, будут только на автомобиле Норриса. Этап в Шпильберге пройдёт с 30 июня по 2 июля.
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