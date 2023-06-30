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Ферстаппен: ситуация с аннулированием кругов — глупая, мы похожи на любителей

Ферстаппен: ситуация с аннулированием кругов — глупая, мы похожи на любителей
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Действующий чемпион мира, лидер общего зачёта Макс Ферстаппен негативно высказался о требованиях соблюдать границы трассы. Стюарды на трассе в Шпильберге аннулировали в общей сложности 47 кругов во время квалификации Гран-при Австрии.

«Я думаю, это одна из худших трасс, имеющих границы. Также, особенно к концу круга, шины сильно нагреваются, поэтому они уже не такие манёвренные, как в начале.

Последний поворот стал проблемным местом? Но здесь очень сложно судить. У вас также есть все возможности для торможения, но, если вы слегка ошибаетесь, машина немедленно выходит из под управления, и тогда очень легко выехать за белую линию

Я думаю, что сегодняшняя ситуация довольно глупая. Мы похожи на любителей с тем количеством кругов, что были аннулированы из-за нарушений. Некоторые из нарушений были настолько незначительными, что ранее мы говорили о таких на брифинге, что их невозможно судить, но они всё равно аннулировались. Так что я не думаю, что сегодня мы выглядели хорошо.

Конечно, люди могут сказать, что нам нужно соблюдать границы. Что ж, если бы это было так просто, тогда вы могли бы взять мою машину и попробовать, но, вероятно, вы даже не сможете набрать скорость вовремя.

Я думаю, мы уже видели несколько трасс, где нарисовали немного более широкую белую линию, что, как мне показалось, немного помогло, потому что я думаю, что белая линия в некоторых местах кажется довольно узкой из-за высоких скоростей, которых мы достигаем в конкретных поворотах. Так что, возможно, это то, чем мы можем заняться», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

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